زوجة الشهيد المنسي: سعدنا جدًا بتسليم الإرهابي هشام عشماوي ونشعر بالفخر بتضحيات زوجي



وأضافت "سيف"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر كلها فخورة بما قدمه زوجها، لأنه بطل وضحى بروحه فداء لمصر، أما "عشماوي" فهو خان بلده.



ولفتت إلى أنهم كانوا سعداء جدًا بتسليم "عشماوي"، موضحة أن الشعب المصري وفي ويعرف جيدا كيف يرد الجميل، وتلقت الكثير من المكالمات التي تؤكد أن مصر كلها فرحت بتسليم عشماوي.



وأكدت أنه بعد وفاة "المنسي"، كان الشهيد الرائد وائل كمال، دائما ما يتوعد بأخذ حق "المنسي".

قالت السيدة منار سيف، زوجة الشهيد المقدم أحمد المنسي، إنها شعرت بالفخر بعد تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي.