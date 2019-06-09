نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل عن كامب نو

أكد المدافع الفرنسي لغريق برشلونة الإسباني، أنه يشعر بالسعادة مع فريقه برشلونة وذلك لا يجعله يريد الرحيل لأي فريق أخر.

وصرح أومتيتي، خلال تصريحاته لقناة "RTL" الفرنسية: "لدي عقد مع برشلونة وأشعر بالسعادة، الموسم المقبل سأكون في صفوف برشلونة".

ويرتبط أومتيتي، بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وعاني المدافع الفرنسي خلال الموسم الماضي من إصابة في الركبة أدت لغيابه لفترات طويلة، حيث لجأ المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، الإعتماد على كليمونت لينجليت ليكون بجانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا باهتمام عدة أندية أوروبية بالظفر بخدمات أومتيتي، وعلى رأسها أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.