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أجيري سعيد بمعسكر برج العرب ويشدد علي الجانب البدني والنفسي للاعبين

الأحد 09/يونيو/2019 - 04:18 ص
أجيري سعيد بمعسكر برج العرب ويشدد علي الجانب البدني والنفسي للاعبين
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محمد جمال
 
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شدد خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، علي الإهتمام بالجانب البدني والنفسي للمنتخب من أجل ظهور الفريق بشكل جيد وبالشكل الأمثل خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.


وأبدي أيضاً أجيري سعادته بتنظيم معسكر المنتخب في الأسكندرية ورضاه عنه وأيضاً بسبب جدية اللاعبين في المران.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو الجاري قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

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المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة أجيري
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