عمرو أديب: "القتل في مسلسل ولد الغلابة كان متوفر زي الجبنة البراميلي" (فيديو)
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:19 ص
نعيم يوسف
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علق الإعلامي عمرو أديب، على مسألة القتل داخل مسلسل "ولد الغلابة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا، خلال الموسم الرمضاني المنتهي، قائلا إن القتل كان كثيرًا جدًا فيه.
وقال "أديب"، في أثناء استضافته لفريق عمل المسلسل ببرنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، إن "القتل في مسلسل "ولد الغلابة" كان متوفر زي الجبنة البراميلي".
وقال "أديب"، في أثناء استضافته لفريق عمل المسلسل ببرنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، إن "القتل في مسلسل "ولد الغلابة" كان متوفر زي الجبنة البراميلي".
من جانبه، برر المخرج محمد سامي، القتل الكثير في المسلسل قائلا: "بس كان كله بسبب".
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