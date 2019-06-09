رؤوف عبد العزيز لـ"الفجر الفني": لهذا السبب استعنت بالآيات القرآنية في "قمر هادي" (فيديو)





أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته بردود أفعال الشارع على مسلسله "قمر هادي"، متوجهًا بالشكر لفريق عمل المسلسل نظرًا لاهتمامهم بالتفاصيل وسعيهم لتقديم مسلسل ملئ بالأحداث.





وأضاف رؤوف، في ندوة "الفجر الغني" ان مسلسل "قمر هادي" خالي من الحشو والتكرار وأن هدفهم إقامة مسلسل ملئ بالأحداث التشويقية وليس مجرد استكمال مشاهد للانتهاء من المسلسل.