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رؤوف عبد العزيز لـ"الفجر الفني": لهذا السبب استعنت بالآيات القرآنية في "قمر هادي" (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:54 ص
رؤوف عبد العزيز لـالفجر الفني: لهذا السبب استعنت بالآيات القرآنية في قمر هادي (فيديو)
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يارا تصوير: بلال احمد، عبد الحافظ حمدي
 
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أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته بردود أفعال الشارع على مسلسله "قمر هادي"، متوجهًا بالشكر لفريق عمل المسلسل نظرًا لاهتمامهم بالتفاصيل وسعيهم لتقديم مسلسل ملئ بالأحداث.


وأضاف رؤوف، في ندوة "الفجر الغني" ان مسلسل "قمر هادي" خالي من الحشو والتكرار وأن هدفهم إقامة مسلسل ملئ بالأحداث التشويقية وليس مجرد استكمال مشاهد للانتهاء من المسلسل.


وأشار إلى أن فكرة الاستعانة بالآيات القرآنية فكرته وقام بمناقشتها مع المؤلف إسلام حافظ، وأنها للتأكيد علي فكرة الأحداث والصراع الإنساني لافتًا مشهد وفاة حمزة العيلي في المسجد لمس ردود أفعاله من الجمهور في الشارع.


وتوجه بالشكر الي حمزة العيلي نظرًا لموهبته في تقديم المشهد بهذه البراعة.

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