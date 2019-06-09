ماذا يحتاج تريزيجيه للسير على خطى "محمد صلاح" ؟

يقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي مواسم مميزة مع فريقه بالدوري التركي وذلك أدي لدخوله ضمن التشكيل المثالي لموسمين متتاليين، وأيضاً من أكثر لاعبي الفريق تهديفاً وصناعة، مما جعل اسم اللاعب مرتبط بأكثر من نادي في أوروبا للإنتقال إليه.





وأيضاً تريزيجيه يعد ضمن اللاعبين المؤثرين والأساسيين داخل تشكيلة منتخب مصر منذ ولاية المدير الفني السابق هيكتور كوبر، وتحديداً منذ عام 2016، ولكن ما الذي يجب أن يفعله تريزيجيه ليسير علي درب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والحاصل علي دوري أبطال أوروبا، يرصد "الفجر الرياضي" أشياء علي اللاعب أن يفعلها.



