البرازيل تسعى للتخلص من " ذكريات الأرض السيئة " للتتويج بكوبا أمريكا

تستضيف البرازيل نهائيات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل ويبحث السليساو على التتويج باللقب الغائب عن خزائن السامبا منذ العام 2007 آخر الأعوام التي شهدت تتويج المنتخب بلقب البطولة بعد الفوز على الارجنتين في المشهد الختامي.





ومن المنتظر أن تقام البطولة على خمسة مدن برازيلية وهي " سالفادور وريو دي جانيرو وساو باولو بالإضافة إلى بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري.



