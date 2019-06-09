باسم مرسي: منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في أمم إفريقيا
الأحد 09/يونيو/2019 - 03:22 ص
علي نبوي
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أكد باسم مرسي
مهاجم الزمالك بأن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في خط الهجوم.
وأضاف في تصريحات
تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" :"حزين لابتعادي عن منتخب مصر، لكني
أعد الجميع بأني سأعود بقوة".
وتابع "أريد
من يقف بجانبي، لا من يحطمني وأتعهد بالعودة لقيادة هجوم منتخب مصر".
وواصل "أنا
شخص متواضع ولا أثير الجدل مثلما يُقال، وعليَ تلاشي بعض الأشياء".
وأوضح "هناك
لاعبين جيدين للغاية في منتخب مصر أمثال مروان محسن وأحمد علي وكوكا وقادر على منافستهم".
وأشار "صلاح
أمين مهاجم مميز وقدم موسم رائع مع النجوم، وكان يستحق التواجد في المنتخب، بالإضافة
لخالد قمر".
وأتم "اختيارات
المهاجمين جيدة للغاية وكان من الممكن أن يتواجد مصطفى محمد بعد المستوى المميز له
هذا الموسم".
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