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ريال مدريد يتمسك بصفقة "زيدان".. ويوفنتوس يترقب الموقف

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:19 ص
ريال مدريد يتمسك بصفقة زيدان.. ويوفنتوس يترقب الموقف
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محمد جمال
 
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يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق ووضع اللاعب الفرنسي على رأس المطالب.

 

وأفادت الصحف الإنجليزية أن إدارة الشياطين الحمر لن تترك اللاعب الفرنسي، بأقل من 130 مليون يورو لأنه أحد اللاعبين الأساسيبن في الفريق.

 

ودخل يوفنتوس الإيطالي في الصورة ويتمني عودة بوجبا مرة أخري لصفوفه.

 

ويمتد عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد حتي عام 2021 وشارك مع الفريق الإنجليزي في 47 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 11 هدف .

 

وكان ريال مدريد قد أعلن عن ضم إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وأيضاً ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.

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المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة بوجبا
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