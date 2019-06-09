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رؤوف عبد العزيز لـ"الفجر الفني": لا أهتم بالسوشيال ميديا.. ولهذا السبب اخترت محسن محيي الدين ضمن أبطال العمل (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:21 ص
رؤوف عبد العزيز لـالفجر الفني: لا أهتم بالسوشيال ميديا.. ولهذا السبب اخترت محسن محيي الدين ضمن أبطال العمل (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: تصوير: بلال أحمد، عبد الحافظ حم
 
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رفض المخرج رؤوف عبد العزيز، التعليق علي إحدي المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن خطأ إخراجي في أولى حلقات مسلسل "قمر هادي" وأكد أنه لا يهتم بما يثار علي السوشيال ميديا ويهتم فقط بتفاصيل عمله ، حيث أن الرد علي مثل هذه الأمور يفقده مصداقيته لدي المشاهد لانه يعتبره من صغائر الامور وانه يرحب بالنقد البناء.


وأضاف رؤوف، خلال ندوة "الفجر الفني" انه من محبي الفنان محسن محيي الدين، منذ صغره وان عمله معه كانت أمنية لديه وتواصل مع الفنان محسن محيي الدين بعدما شعر أن الدور يناسبه وخاصة انه أخ هاني سلامة في "قمر هادي" ويوجد شبه بينهم وبالفعل تواصل معه ووافق وبدأ في العمل معه على تفاصيل الشخصية.



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