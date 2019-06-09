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جريزمان يعلن عن مستقبله في الموسم المقبل

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:02 ص
جريزمان يعلن عن مستقبله في الموسم المقبل
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محمد الصو
 
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أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه يعلم جيدا مصيره بالموسم الجديد وتحديد الفريق الذي سيرتدي قميصه والدفاع عن ألوانه.


وكان جريزمان، أعلن الإسبوع الماضي عن غموض موقفه الموسم المقبل، وعدم معرفته لأي نادي سينتمي، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.


وقال جريزمان في مقابلة مع "Tele Matin" "أعرف أين سألعب الموسم المقبل بكل تأكيد، وأنهيت مسيرتي مع أتلتيكو مدريد الموسم المنقضي".


وأشارت بعض التقارير، أن برشلونة هو الأقرب لوجهة اللاعب الجديدة؛ رغم نفي مسؤولو مدريد تلقي أي مفاوضات من جانب الفريق الكتالوني.

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المزيد عن: كورة رياضة جريزمان أخبار الرياضة أتلتيكو مدريد
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