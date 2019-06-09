الشناوي حارسا للفراعنة أمام تنزانيا وديا





قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاعتماد على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سبورت، خلال مباراة تنزانيا الودية.





ويأتي الاعتماد على الشناوي، بعد ابتعاد محمود جنش حارس الزمالك، من حسابات الجهاز الفني، خوفا من تفاقم الإصابة عقب شعوره ببعض الألام وغيابه عن المران لمدة يومين قبل أن يشارك في المران المسائي والذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية.



