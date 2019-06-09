الانتدابات الجديدة " سلاح " الاندية السعودية استعداداً للموسم الجديد

تحاول الأندية السعودية إبرام صفقات مميزة من أجل الظهور بمستوى مميز خلال الموسم المقبل من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي السطور المقبلة يتناول معكم " الفجر الرياضي " أبرز الصفقات التي تم عقدها بالإضافة إلى المتوقع حدوثها في الساعات المقبلة.





الاهلي يضم سلطان مندش

البداية كانت مع النادي الاهلي الذي حصل على توقيع سلطان مندش لاعب الفيصلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.





الفيصلي يتعاقد مع الهولندي رولي بونيفاسيا

وتعاقد مجلس إدارة نادي الفيصلي مع الهولندي رولي بونيفاسيا بداية من الموسم المقبل لمدة عام واحد قابل للتمديد.





الاتحاد يوقع مع حمدان الشمراني

نجحت إدارة نادي الاتحاد في الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن الحصول على خدمات الشمراني ليصبح لاعباً للعميد بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.





النصر يحسم صفقة سفاح نجران

حسم بطل الدوري فريق نادي النصر أولى صفقاته الصيفية للعام الجاري بحصوله على توقيع النجم صالح آل عباس لاعب نادي نجران.





الاتفاق يحصل على توقيع البرازيلي كوتينيو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من الحصول على خدمات الدولي البرازيلي روجيرو كوتينيو بعقد لمدة موسمين.





الفتح يضم مروان سعدان

أعلن نادي الفتح تعاقده مع الدولي المغربي مروان سعدان متوسط ميدان تشايكور ريزا سبور التركي لمدة موسمين.





الاتفاق يتعاقد مع التونسي أسامة حدادي

حصل نادي الاتفاق على توقيع الظهير الدولي التونسي أسامة حدادي قادماً من صفوف نادي ديجون الفرنسي لمدة أربعة مواسم.





خالد البركة أهلاوي

حسم النادي الاهلي صفقة اللاعب خالد البركة نجم نادي الحزم بعد صراع شرس على ضمه ليتمكن الراقي من جلبة في النهاية لمدة خمسة مواسم.





أبها يدعم صفوفه بسعد بقير

بعد نهاية مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا أعلن الفريق التونسي رحيل لاعبه الشاب سعد بقير إلى صفوف نادي أبها لمدة موسمين.





الفتح يضم البولندي ميشال جانوتا

أعلن نادي الفتح تعاقده مع البلوندي ميشال جانوتا قادماً من نادي أركا عدينيا البولندي لمدة موسمين.





الحزم يضم عبد العزيز الناشي

حصل نادي الحزم على خدمات عبد العزيز الناشي لتمثيل الفريق الأول لمدة موسمين.