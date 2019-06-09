ياسر صادق: كتيب "فنان الشعب.. السيد درويش" استمرار لإحياء مشروع المطبوعات بالقومي للمسرح والموسيقى

صرح الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن إصدار المركز لكتيب "فنان الشعب.. السيد درويش" للدكتور جمال عبد الحي هو استمرار لإحياء مشروع المطبوعات بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.





وأكد صادق على الدراسة الحقيقية لفنان الشعب التي يتناولها الكتيب بعيدًا عن الأساليب النمطية في تقديم حياة المبدعين ودراسة منجزهم الإبداعي، وهو مايدل على عودة المركز لمساره الصحيح وقيامه بدوره الحقيقي والريادي تجاه المبدعين في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



