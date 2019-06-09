رضا عبد العال: تركي آل الشيخ كشف عيوب الكرة في مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 02:23 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
علق رضا عبد العال
نجم الكرة المصرية عبر قناة النهار، خلال برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي
إبراهيم فايق، علي حال الكرة المصرية في الفترة الحالية.
قال عبد العال
:"تركي آل الشيخ هو من كشف بطولة الدوري هذا الموسم في كل شئ، في المستوي، في
التحكيم، إذا كنا نملك دوري نظيف سوف يكون لدينا 100 تركي آل الشيخ في مصر هذا الموسم.
وأضاف، قائلاً
:" كان كل مستثمر سوف يشتري نادي ويقوم بتجربة مثل تجربة آل الشيخ ولكن المشكلة
إننا قمنا بسد نفس المستثمرين.
ويذكر أن تجربة
بيراميدز قد نالت إستحسان الجميع بعد نجاحها وصعوده لبطولة إفريقية بعد أول موسم لها
تحت قيادة المستشار" تركي آل الشيخ".
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة تركي آل الشيخ بيراميدز
- عاجل.. أول تعليق من بيراميدز على إعفاء تركي آل الشيخ
- عبد العال يكشف دور تركي آل الشيخ في هزيمة الأهلي
- أحمد حسن: مستمر في بيراميدز حتى في حالة البيع
- عاجل.. تركي آل الشيخ: أشجع الزمالك أمام بيراميدز
- تركي آل الشيخ يعلن دعمه لصاحب محل بيع "قمصان" بيراميدز
- تركي آل الشيخ: "صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين" (صورة)
- تركي آل الشيخ يتساءل: هل يتم تفضيل الأهلي على بقية الفرق في الدوري المصري ؟
- المصري: لن أترشح ضد أبوريدة.. وتجربة بيراميدز لن تستمر
- سعيد حساسين: "تركي آل الشيخ خلق حالة في الدوري المصري"
- بعد فوز بيراميدز على الزمالك.. تركي آل الشيخ: الأهلي بطل الدوري