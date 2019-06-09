رضا عبد العال: تركي آل الشيخ كشف عيوب الكرة في مصر

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية عبر قناة النهار، خلال برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، علي حال الكرة المصرية في الفترة الحالية.

قال عبد العال :"تركي آل الشيخ هو من كشف بطولة الدوري هذا الموسم في كل شئ، في المستوي، في التحكيم، إذا كنا نملك دوري نظيف سوف يكون لدينا 100 تركي آل الشيخ في مصر هذا الموسم.

وأضاف، قائلاً :" كان كل مستثمر سوف يشتري نادي ويقوم بتجربة مثل تجربة آل الشيخ ولكن المشكلة إننا قمنا بسد نفس المستثمرين.

ويذكر أن تجربة بيراميدز قد نالت إستحسان الجميع بعد نجاحها وصعوده لبطولة إفريقية بعد أول موسم لها تحت قيادة المستشار" تركي آل الشيخ".