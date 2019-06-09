نجم باريس سان جيرمان يمهد الطريق لرحيل إيريكسن لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن إنفراجة في صفقة الدنماركي "كريستيان إيريكسن" لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي المحتملة لريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم ، أن السبيرز عرضوا 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع الدولي الألماني، جوليان دراكسلر، من باريس سان جيرمان، كي يكون بديلًا لإريكسن، وتعويضاً له في حال الرحيل المحتمل.

وكان إريكسن قد صرح مؤخرًا عقب خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بأنه يرغب في خوض تحدٍ جديد خارج توتنهام.

وسيكون النادي الباريسي مضطرًا لبيع لاعبه الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل ضبط ميزانيته أمام لوائح اللعب المالي النظيف.