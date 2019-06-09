ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 10 أشخاص في حادث خروج قطار عن القضبان بمترو بوسطن الأمريكية

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:07 ص
إصابة 10 أشخاص في حادث خروج قطار عن القضبان بمترو بوسطن الأمريكية
الشرطة الأمريكية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أفادت قناة CBS News التلفزيونية، بأن 10 أشخاص على الأقل، أصيبوا فى حادث خروج قطار عن قضبان سكة الحديد، فى مترو الأنفاق بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، بالتوقيت المحلي( 18:00 بتوقيت موسكو). وكان القطار ينقل خلال ذلك، 150 راكبا، وتحقق السلطات المحلية فى أسباب الحادث.

وأشارت القناة، إلى أن إصابات الضحايا لا تشكل تهديدا للحياتهم. وقالت إن الحادث، أسفر عن تأخير فى حركة القطارات، وطُلب من السكان المحليين اختيار طرق نقل بديلة.

وافتتح مترو الأنفاق فى بوسطن، عام 1897، أى بعد 34 عاما من ظهوره فى لندن، وقبل ظهوره فى نيويورك بثلاث سنوات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال