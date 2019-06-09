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تظاهرات في البندقية بإيطاليا ضد إبحار السفن الكبرى بخليجها بعد حادث اصطدام سفينة سياحية

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:05 ص
تظاهرات في البندقية بإيطاليا ضد إبحار السفن الكبرى بخليجها بعد حادث اصطدام سفينة سياحية
جانب من التظاهرات
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تظاهر الآلاف من مواطنى مدينة البندقية الإيطالية للمطالبة بمنع مرور السفن الكبرى فى خليج المدينة الشهير، وذلك بعد أسبوع من اصطدام سفينة سياحية كبيرة بقارب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وسار المتظاهرون بعد الظهر فى شوارع الوسط التاريخى للبندقية وهم يحملون لافتة كتب عليها: "أخرجوا السفن الكبرى من البحيرة".

وأعلن رئيس بلدية "مارجيرا" التابعة للبندقية، أنه "يجب أن تخرج هذه السفن العملاقة من الخليج.. هى لا تتوافق مع النظام البيئى كما أنها تشكل خطرا على المدينة".

وانطلقت التظاهرة التى دعت إليها لجنة "لا للسفن الكبرى" من ميناء "زاتيرى" الخشبى الواقع قبالة جزيرة جيوديكا، فى مكان قريب من الحادث بين سفينة سياحية كان على متنها 3 آلاف شخص مع قارب سياحى بعد خروجها عن السيطرة عندما كانت تحاول الرسو، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة.

وأعاد الحادث الجدل حول المخاطر والأضرار، خصوصا البيئية، فى الموقع وهشاشة نظامه البيئى أمام السفن العملاقة التى تبحر قريبا من الشاطئ، علما أن "البندقية" وخليجها مدرجان على لائحة التراث العالمى لـ "اليونيسكو".

ويقول المدافعون عن البيئة، إن "السفن الكبرى تساهم فى تآكل أسس المدينة التى تغمرها المياه بشكل دوري".
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