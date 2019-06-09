موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب سويسرا، نظيره منتخب إنجلترا اليوم الأحد في الساعة 3 مساءً في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب سويسرا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب سويسرا.





وجاءت القائمة كالتالي :-

بيكفورد - هيتون - بوتلاند - تشيلويل - الكسندر ارنولد - جوميز - مايكل كين - ماجوير - روز - كايلي والكر - جون ستونز - ديلي آلي- باركلي - ديلف - ايريك داير - رايس - هندرسون - لينجارد - هاري كين - كالوم ويلسون - سانشو - ماركوس راشفورد.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب انجلترا، ضد منتخب سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.