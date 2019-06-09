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الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم ويتقدم شمال محافظة حجة

الأحد 09/يونيو/2019 - 02:00 ص
الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم ويتقدم شمال محافظة حجة
الجيش اليمني
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مزارع "النسيم" الواقعة بين مديريتى حرض وميدى فى محافظة حجة، شمال غربى البلاد.

وقال مصدر عسكرى يمنى للوكالة، إن "التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع الحوثيين سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبنى عويد والحجاورة".

وبحسب بيان للمركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن جماعة "أنصار الله" الحوثية شنت هجوما مضادا فى محاولة لاستعادة المواقع التى خسرتها واندلعت على إثرها معارك لا تزال مستمرة.

ونفذت مقاتلات التحالف العربى خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين.

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