السقا يرد على شائعة اقتباس "ولد الغلابة" من مسلسل أجنبي (فيديو)







وعبر "السقا" خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الاعلامى عمرو أديب، على قناة MBC مصر، عن سعادته بنجاح المسلسل، موجهًا رسالة شكر لكل فريق العمل بما فيهم "عبد النبي" مصحح اللغة، والذى ساعده كثيرًا في الحديث باللهجة الصعيدي.



ومن جانبه، قال المخرج محمد سامى، أن جميع الأعمال الفنية التى يقدمها المؤلفين لها علاقة ببعض، ومن أشياء تأثروا بها وأصبحت فى الخلفية المعرفية لهم، وهذا سبب تقديم المؤلف أشياء تشبه آخرى شاهدها من قبل.





نفى الفنان أحمد السقا، انزعاجه من شائعة اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" عن عمل أجنبي، مضيفًا: "منزعجتش لأن الكلام ده اتقال فى الحلقة الـ 24، وجاي اللي قال الشائعه يكتشف دلوقتي".