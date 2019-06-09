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كريم عفيفي: هذا أصعب مشهد لي في "ولد الغلابة" (فيديو)

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:54 ص
كريم عفيفي: هذا أصعب مشهد لي في ولد الغلابة (فيديو)
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان كريم عفيفى، عن أصعب مشهد قدمه فى مسلسل "ولد الغلابة"، مشيرًا إلى أنه مشهد قتله لشقيقته قمر، مضيفا: "عمري ما قتلت في أي مسلسل، وكانت الشخصية جديدة ومختلفة عليا، وفكرة قتل الأخ لأخته كانت أمر قاسي جدا".

وأضاف"عفيفى" خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر قائلا: المخرج محمد سامي حمسني جدًا، وخلانى عملت المشهد"، لافتًا إلى أنه وافق على الشخصية بمجرد عرضها عليه، نافيًا شعوره بأى تخوف من كونها شخصية مختلفة عما قدمه من قبل.

كما كشف عن أن كل زملائه من مسرح مصر، هنأوه على المسلسل، وبخاصة الفنان مصطفى خاطر الذى كان يحدثه يوميًا، ونفس الأمر للفنان على ربيع.


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