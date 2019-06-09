بعد ضم هازارد.. تعرف على موعد إعلان ريال مدريد عن صفقته المقبلة

نجح مسئولو ريال مدريد في حسم صفقة من العيار الثقيل بضم النجم البلجيكي ايدين هازارد، ليكون ثالث تدعيمات الريال في الموسم الحالي.





إدارة الريال لاتتوقف وتجهز لضم صفقة أخرى مميزة، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن مسئولي الريال سيقومون بالإعلان عن صفقة انتقال فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي ونادي ليون، إلى ريال مدريد الثلاثاء المقبل.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ميندي أجرى الفحوصات الطبية والاتفاق تم بين نادي ريال مدريد وليون، والإعلان الرسمي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة ستتم مقابل 50 مليون يورو لصالح ليون.