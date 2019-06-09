تامر حسني يشعل زفاف "محمد وريهام" بحضور البحيري وسالي القاضي وصفوت العالم (صور)









أحيا النجم تامر حسني حفل زفاف "ريهام بدر" كريمة الطبيب الجراح عصام محمد بدر وحرمه د.أحلام عبد القادر والعريس"د.محمد الفقي" نجل د.السباعي محمد الفقي وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.





تألقت العروس بفستان زفاف خطف الأنظار من تصميم المصري العالمي هاني البحيري وكان ضمن الحضور الفنانة والاعلامية سالي القاضي ود.صفوت العالم وحرمه د.رباب مبارك وفريدة زعتر ابنة شقيقة الفنانة داليا البحيري.. و غيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص التي أشعلها تامر حسني على مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة في أول ظهور له عقب عودته من إحياء حفل عيد الفطر بأوبرا دبي.



