ثاني مصري يصعد إلى قمة "إيفرست": لحظة وضع علمنا لا تُنسى



وأضاف "العبد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن أكبر تحدي واجهه في تسلق "إيفرست" هو الحصول على إجازة من العمل لمدة شهرين، بالإضافة إلى تكلفته العالية، بالإضافة للظروف الطوية فوق الجبل.



وتابع ثاني مصري يصعد إلى قمة "إيفرست"، أن أصعب ما واجهه كان اليوم التالي بعد التسلق، حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس، ولكنه استعاد قدرته مرة ثانية، مشيرا إلى أن أسعد لحظاته التي لا تُنسى هي لحظة وضع العلم المصري فوق قمة الجبل، لافتا إلى أنه تركه هناك.

قال شريف العبد، ثاني مصري يصعد إلى قمة "إيفرست"، إنه قبل تسلق الجبال كان يمارس رياضة في الصالات الرياضية (الجيم)، وأراد أن يفعل شيئا جديدا فبدأ في تسلق الجبال، وقبل "إيفرست" تسلق 18 جبل.