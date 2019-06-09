موعد مباراة البرتغال وهولندا 9 يونيو والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN Sports بث مباشر)
يحتضن ملعب الدراجاو اليوم الاحد مباراة البرتغال وهولندا والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ويعول المنتخب
البرتغالي على خدمات قائدة كريستيانو رونالدو الذي قاد الفريق للفوز على سويسرا في
نصف النهائي وتكفل بتسجيل ثلاثية البرتغاليين " هاتريك " في طريقهم لحصد
اللقب.
في المقابل يدخل
المنتخب الهولندي المباراة مدعوماً بخدمات فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج
والحاصل مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا والرسام دي يونج مع الجوهرة ماتياس دي
ليخت.
ويرغب كل منتخب
في الحصول على اللقب من أجل كتابة تاريخ جديد في الكرة الاوروبية خاصةً وأن تلك البطولة
تقام للمرة الأولى تاريخياً.
ومن المنتظر أن
تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة
تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
فيما ستنقل المباراة
عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ألبيرتو أنديانو مالينكو.
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