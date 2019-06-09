أيام قرطاج الموسيقية تفتح باب الترشح للأطفال

فتحت الهيئة المديرة للدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية باب الترشح أمام الأطفال أصحاب المشاريع الموسيقية الراغبين في المشاركة في المسابقة الرسميّة لأيام قرطاج الموسيقيّة « أطفال » (JMC Kids ).

وتم تحديد يوم 7 جويلية 2019 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

وتُقام مسابقة أيام قرطاج الموسيقية الخاصة بالأطفال أيام 11 و12 و13 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي في قابس، وفق البلاغ الصادر عن المنظمين.

وجاء في نص البلاغ ذاته، أن المسابقة الرسميّة مفتوحة أمام كل الأغاني الجديدة والمبتكرة كلمة ولحنا وأداءً من قبل الأطفال، وتكون إما باللهجة التونسية أو باللغة العربية.

ويمكن استعمال كل الأشكال والأنماط الموسيقية المناسبة عند تنفيذ الأعمال، كما يمكن أن تكون المشاركة في تنفيذ العمل إما بشكل فردي أو في شكل مجموعات لا تتجاوز 3 أطفال.

ن الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية ستلتئم من 11 إلى 18 أكتوبر 2019 ويُديرها هذه السنة الفنان وعازف الإيقاع عماد العليبي.