مختار الرصّاع يكشف عن أبرز ملامح الدّورة 55 لمهرجان قرطاج

كشف مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع خلال حضوره في برنامج « الليل زاهي » على موجات الإذاعة الوطنية عن ابرز ملامح الدورة ال 55 للمهرجان حيث سيكون باليه « بحيرة البجع » لتشايكوفسكي حاضرا في عرض الافتتاح.

واضاف الرصاع في ذات السياق أن عددا من الفنانين التونسيين سيؤثثون سهرات المهرجان على غرار الفنان القدير عدنان الشواشي وألفة بن رمضان وغالية بن على الى جانب عدد من الفنانين الشبان العرب كناصيف زيتون وفايا يونان وأدهم النابلسي، مشيرا كذلك الى الى برمجة عرض « ملوك الطوائف لمنصور الرحباني.