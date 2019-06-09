جندوبة : لجنة تفادي الكوارث تحذّر من الحرائق
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:14 ص
محمد وليد الجموسي
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دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة في ولاية جندوبة في بلاغ المواطنين وخاصة الفلاحين ومتساكني المناطق الغابية والجبلية الى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من اندلاع محتمل لحرائق يتوقع أن تشمل عددا من مزارع الحبوب والعلف وإحكام التنسيق والمراقبة والمتابعة المستمرة للتصدي لتسرب الحرائق من الغابات المتاخمة للشريط الحدودي التونسي الجزائري.
وحجّرت اللجنة حرق بقايا الحصاد إلى غاية موفى شهر أكتوبر القادم وذلك التوقي من تسرب النيران إلى المزارع االمجاورة.
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