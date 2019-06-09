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اتّخاذ الإجراءات الوقائيّة اللاّزمة لمقاومة الناموس

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:13 ص
اتّخاذ الإجراءات الوقائيّة اللاّزمة لمقاومة الناموس
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محمد وليد الجموسي
 
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أكدت كاتبة الدولة للبيئة بسمة الجبالي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن  الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية الضرورية لمقاومة الناموس من خلال برنامج تدخل دوري وقائي قبل الاعتماد على المبيديات وعلى جملة من التداخلات التي تجمع عديد الأطراف على غرار ديوان التطهير ووزارة التجهيز والبلديات.
وأشارت الى أن تدخل الوزارة يتمثل في جهر الوديان وشفط المياه الراكدة ، مشيرة الى أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفيات تقوم كذلك  بتكثيف المداواة في المصبات.
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