"القومية لتيسير الحج": تسجيل بصمة العين مستمر حتى يوم الخميس



وأضاف "عبد الموجود" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هذه العملية لا تستغرق وقتا، وهناك مكاتب على مستوى الجمهورية، ما عدا جنوب وشمال سيناء عليهم الذهاب إلى الإسماعيلية، ومحافظة البحر الأحمر يحصلون عليها في أسيوط، ومحافظة الأقصر يحصلون عليها من محافظة قنا.



وأشار إلى أن "بصمة الحج" مختلفة عن "بصمة العمرة"، و"بصمة الحج" هي بصمة مستقلة، لافتا إلى أن هناك قائمة عمل موجودة بمديريات التضامن في كل محافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد مهلة للمتخلفين عن هذه المواعيد.

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحاج يمكنه الحصول على بصمة العين، حتى يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن المطلوب منه هو جواز السفر.