تنعقد الدورة الثامنة « للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي » بتونس من 11 إلى غاية 14 جوان الحالي، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية وحمايتها ومن أجل ارساء شبكة انترنت مفتوحة ومجانية للجميع وتعزيزالحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.

كما يهتم المنتدى أو تظاهرة « الرايتس كون » (كما يسميه القائمون عليه) بضمان التطوير التدريجي لحقوق الإنسان الرقمية الدولية والتنفيذ الفعال لها الى جانب ضمان حرية التعبير عن الرأي والفكر وضمان الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن الاهتمام بمواضيع الأمن الرقمي وإدارة الأعمال وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق المرتبطة بتأثير التكنولوجيا الحديثة على حقوق الإنسان.

وقد اختار القائمون على هذا المنتدى العالمي تنظيم هذه التظاهرة الدولية في تونس للمرة الاولى في افريقيا والشرق الاوسط ، نظرا إلى أن تونس »مركز تكنولوجي نشط وديمقراطية ناشئة » وفق منظمي التظاهرة . وسيكون هذا الحدث مساحة، للمجتمع المدني والمختصين والشركات الناشئة والموظفين العموميين والمهتمين بالاتصال، « للتعاون وبناء الاستراتيجيات وصياغة الدعوات للمضي قدما نحو ادخال تغييرات هامة على العالم » وفق ما جاء في وثيقة تقديم البرنامج واهداف القمة .

وسيتناول المنتدى مواضيع وقضايا مختلفة على غرار نزاهة الانتخابات وتآكل القيم الديمقراطية ،والذكاء الاصطناعي ،الهويات على الانترنت وتقنية التعرف على الوجوه ، الى جانب مسائل تتعلق بالثقة في البيانات والحماية ومراقبة المستخدم محليا واقليميا وعالميا،والأخبار الزائفة ومستقبل الصحافة، ومنع التمييز وتعزيز الحيادية في مجال الانترنت، الكنولوجيا كأهداف لتحقيق التنمية المستدامة تعزيز الأمن الرقمي والتشفيروغيرها من المسائل المتعلقة بالمجال الرقمي.

يشار إلى أن « المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي » (رايتس كون) أنشأ سنة 2009 ، ويجمع أصحاب مؤسسات وحقوقيين ومشتغلين في المجال القانوني وسياسيين ومختصين في المجال الرقمي. وقد انعقدت اولى دوراته سنة 2011 والدورة الثانية (سنة 2014) والدورة الخامسة (سنة 2016) بسيليكون فالاي (الولايات المتحدة الامريكية) الى جانب عقد دورات بريو دي جانيرو (البرازيل سنة 2012) وبروكسيل (بلجيكا 2017) وتورنتو (كندا 2018).