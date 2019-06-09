باريس سان جيرمان يزف خبرا سارا لجماهيره بشان "نيمار"
أعلن مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، التشخيص الطبي النهائي لإصابة نجم الفريق الدولي البرازيلي نيمار، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة البرازيل وقطر الودية.
وأوضح الاتحاد البرازيلي أن نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بسبب إصابته في أربطة الكاحل الأيمن.
وأصدر باريس بيان رسمي عبر موقعه ، ذكر فيه أن إصابة البرازيلي نيمار ليست خطيرة للغاية ، وسيعود للفريق في معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وقال باريس سان
جيرمان في بيانه الرسمي: قام الدكتور لوران أومونت ، طبيب الفريق المحترف في باريس
سان جيرمان ، والأستاذ جيرار سايلانت ، الشخصية الدولية للطب الرياضي وعضو المجلس الطبي
في النادي ، بتقييم حالة نيمار جونيور ، الذي أصيب مع المنتخب البرازيلي خلال ودية
قطر استعدادًا لخوض كوبا أمريكا.
وأضاف: قام كلا
الطبيبين بتشخيص إصابة نيمار بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن ، ولن
يضطر إلى الذهاب لإجراء عملية جراحية ، وسيتم توضيح علاج هذه الإصابة حول إعادة تأهيل
وظيفي ، على أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.
- رسميا.. نيمار خارج قمة باريس وريال مدريد بدوري الأبطال
- عاجل.. التشخيص المبدئي يكشف نوعية وحجم إصابة محمد النني (فيديو وصور)
- نيمار يتعرض لإصابة قوية
- نيمار يعود للبرازيل (تعرف على التفاصيل)
- كابوس نيمار يتكرر في باريس سان جيرمان
- تفاصيل إصابة نيمار الخطيرة في لقاء البرازيل وقطر
- رسميا.. الإصابة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
- باريس سان جيرمان يستغني عن "نيمار"
- البرازيل ضد قطر.. نيمار يتعرض لإصابة قوية تحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا
- عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب