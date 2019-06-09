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باريس سان جيرمان يزف خبرا سارا لجماهيره بشان "نيمار"

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:03 ص
باريس سان جيرمان يزف خبرا سارا لجماهيره بشان نيمار
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الفجر الرياضي
 
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أعلن مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، التشخيص الطبي النهائي لإصابة نجم الفريق الدولي البرازيلي نيمار، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة البرازيل وقطر الودية.


وأوضح الاتحاد البرازيلي أن نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بسبب إصابته في أربطة الكاحل الأيمن.

 

وأصدر باريس بيان رسمي عبر موقعه ، ذكر فيه أن إصابة البرازيلي نيمار ليست خطيرة للغاية ، وسيعود للفريق في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 

وقال باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي: قام الدكتور لوران أومونت ، طبيب الفريق المحترف في باريس سان جيرمان ، والأستاذ جيرار سايلانت ، الشخصية الدولية للطب الرياضي وعضو المجلس الطبي في النادي ، بتقييم حالة نيمار جونيور ، الذي أصيب مع المنتخب البرازيلي خلال ودية قطر استعدادًا لخوض كوبا أمريكا.

 

وأضاف: قام كلا الطبيبين بتشخيص إصابة نيمار بالتواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن ، ولن يضطر إلى الذهاب لإجراء عملية جراحية ، وسيتم توضيح علاج هذه الإصابة حول إعادة تأهيل وظيفي ، على أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

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