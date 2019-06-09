شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي نظيره الإريتري بقصر الاتحادية
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:12 ص
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بقصر الاتحادية أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الإريتري على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر واريتريا ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، ومؤكداً حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.
من جانبه؛ عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعرباً عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".
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