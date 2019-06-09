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الكاف : تحويل حمار عادي الى حمار وحشي

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:58 ص
الكاف : تحويل حمار عادي الى حمار وحشي
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محمد وليد الجموسي
 
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لحمار مدهون بطلاء ابيض و أسود لكي يصبح حمار و حشي مزيف قصد جلب الاطفال لالتقاط صور العيد مقابل مبلغ مالي.
وأثارت هذه الصورة عديد ردود الافعال مما اعتبروا أن هذا السلوك غير انساني.
و أطلق مواطنون نداء للشرطة البلدية و جمعية الرفق بالحيوان من أجل التدخل و انقاذ الحيوان من هذه الممارسات التي يمكن ان تؤدي الى الموت نتيجة المادة السامة التي تم طلاؤه بها.
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