الكاف : تحويل حمار عادي الى حمار وحشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لحمار مدهون بطلاء ابيض و أسود لكي يصبح حمار و حشي مزيف قصد جلب الاطفال لالتقاط صور العيد مقابل مبلغ مالي.

وأثارت هذه الصورة عديد ردود الافعال مما اعتبروا أن هذا السلوك غير انساني.

و أطلق مواطنون نداء للشرطة البلدية و جمعية الرفق بالحيوان من أجل التدخل و انقاذ الحيوان من هذه الممارسات التي يمكن ان تؤدي الى الموت نتيجة المادة السامة التي تم طلاؤه بها.