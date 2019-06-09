ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بلدية سيدي بوسعيد تفرض مخالفة على صاحب مطعم أقدم على قطع شجرة

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:56 ص
بلدية سيدي بوسعيد تفرض مخالفة على صاحب مطعم أقدم على قطع شجرة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
قام صاحب مطعم و مقهى في ضاحية سيدي بوسعيد على قطع شجرة على ملكه في المدينة المذكورة دون استشارة السلطات البلدية.
و أكدت البلدية عبر صفحتها الرسمية أنه على إثر قطع صاحب مطعم كائن بمفترق شارعي 14 جانفي والحبيب بورقيبة لشجرة أرنج بطريقة غير قانونية وبدون إعلام مسبق لمصالح البلدية، تم التحول على عين المكان لمعاينة المخالفة.
و أضافت أنه سيتم مخالفة المعني بالأمر وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وسيتم تعويض الشجرة يوم الجمعة.
و في نفس السياق أكد رئيس البلدية أن صاحب المطعم قطع الشجرة عن حسن نية خاصة و أن الشجرة قد ماتت و أن نيته كانت تعويض الشجرة في أقرب الآجال.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال