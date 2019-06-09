بلدية سيدي بوسعيد تفرض مخالفة على صاحب مطعم أقدم على قطع شجرة

قام صاحب مطعم و مقهى في ضاحية سيدي بوسعيد على قطع شجرة على ملكه في المدينة المذكورة دون استشارة السلطات البلدية.

و أكدت البلدية عبر صفحتها الرسمية أنه على إثر قطع صاحب مطعم كائن بمفترق شارعي 14 جانفي والحبيب بورقيبة لشجرة أرنج بطريقة غير قانونية وبدون إعلام مسبق لمصالح البلدية، تم التحول على عين المكان لمعاينة المخالفة.

و أضافت أنه سيتم مخالفة المعني بالأمر وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وسيتم تعويض الشجرة يوم الجمعة.

و في نفس السياق أكد رئيس البلدية أن صاحب المطعم قطع الشجرة عن حسن نية خاصة و أن الشجرة قد ماتت و أن نيته كانت تعويض الشجرة في أقرب الآجال.