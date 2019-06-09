عماد الدايمي يعتذر عن 'الاساءة' للشهيد شكري بلعيد

قدم عماد الدايمي النائب في البرلمان عن حزب الحراك اعتذاره عن التصريحات المتعلقة بالشهيد شكري بلعيد والتي قوبلت بالاستنكار والتنديد خاصة من طرف الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية.

وفي توضيح له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، قال عماد الدايمي 'أتقدم باعتذاراتي لذكرى الشهيد شكري بلعيد وأهله ورفاقه على ما نُقل عني من إساءة له في حوار صحفي نشر قبل أسبوع تقريبا'.

وأضاف الدايمي أن 'الحوار كان دردشة سياسية رمضانية في مقهى سجلها الصحفي وصاغها معتمدا على كلامي، واعتمدت بعض الصياغات أسلوب الاثارة والبوز'، وتابع 'لا ألوم الصحفي بقدر ما ألوم نفسي لأني قبلت بهذا الشكل من الحوار'.