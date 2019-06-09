ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عماد الدايمي يعتذر عن 'الاساءة' للشهيد شكري بلعيد

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:55 ص
عماد الدايمي يعتذر عن 'الاساءة' للشهيد شكري بلعيد
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
قدم عماد الدايمي النائب في البرلمان عن حزب الحراك اعتذاره عن التصريحات المتعلقة بالشهيد شكري بلعيد والتي قوبلت بالاستنكار والتنديد خاصة من طرف الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية.
وفي توضيح له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، قال عماد الدايمي 'أتقدم باعتذاراتي لذكرى الشهيد شكري بلعيد وأهله ورفاقه على ما نُقل عني من إساءة له في حوار صحفي نشر قبل أسبوع تقريبا'.
وأضاف الدايمي أن 'الحوار كان دردشة سياسية رمضانية في مقهى سجلها الصحفي وصاغها معتمدا على كلامي، واعتمدت بعض الصياغات أسلوب الاثارة والبوز'، وتابع 'لا ألوم الصحفي بقدر ما ألوم نفسي لأني قبلت بهذا الشكل من الحوار'.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال