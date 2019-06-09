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"تري كور" للأفلام القصيرة جدا ينطلق مساء الأحد.. وجائزة باسم الجامعة البريطانية لأفضل عمل أول

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:57 ص
تري كور للأفلام القصيرة جدا ينطلق مساء الأحد.. وجائزة باسم الجامعة البريطانية لأفضل عمل أول
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كشف الدكتور سمير سيف رئيس  لجنة تحكيم مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدًا عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام علي هامش المهرجان الذي تنطلق فعالياته 7 من مساء الاحد 9 يونيو 2019  بالجامعة البريطانية بالشروق.
  
تضم اللجنة  في عضويتها كل من مدير التصوير السينمائي الكبير الدكتور سمير فرج والدكتور نبيل المتيني والدكتورة سعاد شوقي ومحمد غالب والمخرجة هالة لطفي. 

ومن جانبها قررت الجامعة البريطانية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حمد الشريك الأكاديمي للحدثتخصيص جائزة باسم الجامعة تمنح لأحسن فيلم عمل أول.

وأعرب الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية عن مدي إهتمام الجامعة بالأحداث الثقافية والفنية العالمية وقال: "كان إصرار  الجامعة ورئيسها علي  استضافة هذا الحدث الهام و ان تكون شريكا أكاديميا في إدارتة في مصر وأن تقوم بدورها الرائد دائما في تشجيع الشباب علي الإبداع بمنح جائزة باسم الجامعة لأحسن فيلم عمل أول. 

وأضاف " شومان " حفل  الإفتتاح سيشهد حضور كوكبة من الفنانين المصريين والمخرجين والعاملين بمجال السينما لمشاهدة تلك التجربة الجديدة من الأفلام القصيرة جدا  كما يحضره عدد من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي وفي مقدمتهم  سفراء دولة فرنسا و سويسرا.

ومن جانبها شددت الدكتورة ريم لطفى سعد ممثلة الجانب الفرنسي في المهرجان ع علي  أهمية تواجد الجامعة البريطانية بمصر شريكا أكاديميا في تنظيم هذا  المهرجان السينمائي  العالمي وأعربت عن مدي اهتمام الجانب الفرنسي بإقامة فعالياته بمصر.

جدير بالذكر ان حفل الافتتاح سيتم بثه عبر اكثر من فضائية وسيقوم بتقديم  محمد عبد المنعم المذيع بالفضائية المصرية و سيعلن  خلال  الحفل عن  جوائز  هذه الدورة والتي   قام بتصميمها  الفنان المصري حكيم صالح أحد رموز فن النحت المصري.

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