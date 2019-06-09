شريف مدكور يكشف كواليس علاجه بـ"دار الشفاء"

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قال الإعلامي شريف مدكور، إن وزيرة الصحة اتصلت به، وشكرته أنه قرر أن يعالج في مستشفى دار الشفاء وهى تابعة لوزارة الصحة، مضيفا أنه أكد لها أنه يثق في الأطباء المصريين.



وأشار "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه كان يتفقد المرضى بالمستشفى بنفسه للاطمئنان علة مستوى الخدمة العلاجية التي يحصل عليها المرضى.



وأوضح أنه لم يعالج بالمجان، وإنما تلقى العلاج في القسم الاستثماري، مضيفًا أنه موظف بالتليفزيون المصري، ويدفع التأمينات، وكان من حقه أن يعالج على نفقة الدولة، ولكنه يرفض ذلك، لأن هناك أشخاص أولى.

