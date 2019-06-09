ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شريف مدكور يكشف كواليس علاجه بـ"دار الشفاء"

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:53 ص
شريف مدكور يكشف كواليس علاجه بـدار الشفاء
الإعلامي شريف مدكور
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي شريف مدكور، إن وزيرة الصحة اتصلت به، وشكرته أنه قرر أن يعالج في مستشفى دار الشفاء وهى تابعة لوزارة الصحة، مضيفا أنه أكد لها أنه يثق في الأطباء المصريين.

وأشار "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه كان يتفقد المرضى بالمستشفى بنفسه للاطمئنان علة مستوى الخدمة العلاجية التي يحصل عليها المرضى.

وأوضح أنه لم يعالج بالمجان، وإنما تلقى العلاج في القسم الاستثماري، مضيفًا أنه موظف بالتليفزيون المصري، ويدفع التأمينات، وكان من حقه أن يعالج على نفقة الدولة، ولكنه يرفض ذلك، لأن هناك أشخاص أولى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال