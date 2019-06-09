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تحيا تونس : انتخاب تونس في مجلس الأمن الدولي دليل على مكانتها المرموقة

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:53 ص
تحيا تونس : انتخاب تونس في مجلس الأمن الدولي دليل على مكانتها المرموقة
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محمد وليد الجموسي
 
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 اعتبرت حركة تحيا تونس أن انتخاب تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يثبت المكانة المرموقة التي تحتلها بلادنا في المنتظم الأممي. 
وأضافت الحركة بالمناسبة عن اعتزازها بهذه الثقة الكبيرة في بلادنا وترى فيها مناسبة لعودة تونس من الباب الكبير من أجل لعب أدوار مهمّة على الصعيدين الإقليمي والدولي خصوصا في ضوء عدم الاستقرار الأمني والتحولات الجيوسياسية الكبيرة التي يعيشها العالم.
و بينت تحيا تونس أنها فرصة ستمكّن تونس من تعزيز موقعها الدولي دعما للاعتدال وإبرازاً لصوت الحكمة ودفاعا عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحفاظا على الأمن والسلم الدوليين وخدمة لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
 

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