المنصف عبلة : لم أرتكب جريمة عندما غنيت في إسرائيل

إعتبر الفنان الشعبي المنصف عبلة أنه لم يرتكب جريمة نكراء بذهابة إلى إسرائيل من أجل الغناء للجالية اليهودية التونسية المقيمة هناك.

و قال المنصف عبلة خلال استضافته في برنامج "عبدلي شو" على قناة التاسعة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني و الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل".

و اضاف " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات اين الفن والسلام والبذخ".