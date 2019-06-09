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المنصف عبلة : لم أرتكب جريمة عندما غنيت في إسرائيل

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:50 ص
المنصف عبلة : لم أرتكب جريمة عندما غنيت في إسرائيل
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محمد وليد الجموسي
 
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 إعتبر الفنان الشعبي المنصف عبلة أنه لم يرتكب جريمة نكراء بذهابة إلى إسرائيل من أجل الغناء للجالية اليهودية التونسية المقيمة هناك.
و قال المنصف عبلة خلال استضافته في برنامج "عبدلي شو" على قناة التاسعة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني  و الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل".
و اضاف " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات اين الفن والسلام والبذخ".
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