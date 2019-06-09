باسم مرسي يكشف موقفه من الزمالك في الموسم الجديد

كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" :"حتى الآن أنا على قوة نادي الزمالك، لكن مسألة العودة لا أعرفها".

وتابع "ما أعلمه أن هناك نية من جانب رئيس الزمالك في عودتي للنادي، لكن لو رحلت فسيظل النادي بيتي".

وواصل "في الأزمات من كانوا بجواري تركوني، ففي الموسم الحالي لم أشارك بصفة كبيرة، وبعد ذلك حدث مشاكل في سموحة.

وأوضح "عدت من اليونان بسبب ولادة زوجتي وكان هناك مشكلة في التجنيد ولا يجوز السفر في شهر 10 والسفر إما في شهر 10 أو أول السنة".

وواصل "لعبت في اليونان 6 مباريات بالنظر إلى المصريين هناك سواء عمرو وردة أو شيكابالا وأحمد كوكا والأمور كانت جيدة للغاية لكن هي أمور ليست بإيدي".