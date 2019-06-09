باسم مرسي يكشف موقفه من الزمالك في الموسم الجديد
الأحد 09/يونيو/2019 - 12:50 ص
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
كشف باسم مرسي
مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من الاستمرار في الزمالك الموسم
المقبل.
وأضاف في تصريحات
تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" :"حتى الآن أنا على قوة نادي الزمالك،
لكن مسألة العودة لا أعرفها".
وتابع "ما
أعلمه أن هناك نية من جانب رئيس الزمالك في عودتي للنادي، لكن لو رحلت فسيظل النادي
بيتي".
وواصل "في
الأزمات من كانوا بجواري تركوني، ففي الموسم الحالي لم أشارك بصفة كبيرة، وبعد ذلك
حدث مشاكل في سموحة.
وأوضح "عدت
من اليونان بسبب ولادة زوجتي وكان هناك مشكلة في التجنيد ولا يجوز السفر في شهر 10
والسفر إما في شهر 10 أو أول السنة".
وواصل "لعبت
في اليونان 6 مباريات بالنظر إلى المصريين هناك سواء عمرو وردة أو شيكابالا وأحمد كوكا
والأمور كانت جيدة للغاية لكن هي أمور ليست بإيدي".
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة باسم مرسي الزمالك أخبار الرياضة
- بعد ضم كوكا وشيكابالا.. تعرف على مواجهات المحترفين المصريين في اليونان
- باسم مرسي: فوجئت بمنعي من السفر وأرحب بالعودة للزمالك
- باسم مرسي: لا مفاوضات مع بيراميدز
- باسم مرسي يثير الجدل بشأن إمكانية انتقاله للأهلي
- باسم مرسي: لم أعرض نفسي على الزمالك وأتدرب للعب في يناير
- شوبير: لا عودة لباسم مرسي وشيكابالا للزمالك
- وكيله: شيكابالا لن يلعب في الدوري المصري
- مفاجأة.. شيكابالا يعود للزمالك
- باسم مرسي: حسام غالي سر استبعادي من المنتخب.. وتراجع مستواي لهذا السبب
- باسم مرسي: قادر على التألق من جديد مع الزمالك.. وقرار اللعب لسموحة خاطئ