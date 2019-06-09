ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد رمضان.. الخريطة الدرامية لقنوات ON

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:41 ص
بعد رمضان.. الخريطة الدرامية لقنوات ON
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

عقب انتهاء الموسم الرمضاني، تعرض قنوات  ON باقة متنوعة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها.

البداية مع مسلسل "قمر هادي" الذي بدأ عرض أولى حلقاته اليوم، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء. المسلسل من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويُعرض كذلك مسلسل "اختيار إجباري" حيث تتم إعادته على قناة ON في تمام الساعة السابعة مساءً، من السبت للأربعاء. المسلسل من إخراج مجدي السميري وتأليف حازم متولي، وبطولة: كريم فهمي، أحمد زاهر، خالد سليم، مي سليم، هيدي كرم، أحمد كمال.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال