بعد رمضان.. الخريطة الدرامية لقنوات ON
الأحد 09/يونيو/2019 - 12:41 ص
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عقب انتهاء الموسم الرمضاني، تعرض قنوات ON باقة متنوعة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها.
البداية مع مسلسل "قمر هادي" الذي بدأ عرض أولى حلقاته اليوم، ويستمر عرضه أسبوعيًا من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء. المسلسل من بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ويُعرض كذلك مسلسل "اختيار إجباري" حيث تتم إعادته على قناة ON في تمام الساعة السابعة مساءً، من السبت للأربعاء. المسلسل من إخراج مجدي السميري وتأليف حازم متولي، وبطولة: كريم فهمي، أحمد زاهر، خالد سليم، مي سليم، هيدي كرم، أحمد كمال.
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