سامي الجابر ينفي توليه منصب جديد بالهلال

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية على لسان سامي الجابر رئيس الهلال السابق ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن توليه ملف تعاقدات الزعيم للموسم المقبل.





وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي يفيد بأنه تم إسناد مهمة الإشراف على ملف تعاقدات الهلال للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل، وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقا".



