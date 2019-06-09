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سامي الجابر ينفي توليه منصب جديد بالهلال

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:47 ص
سامي الجابر ينفي توليه منصب جديد بالهلال
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محمد أيمن
 
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية على لسان سامي الجابر رئيس الهلال السابق ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن توليه ملف تعاقدات الزعيم للموسم المقبل.


وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي يفيد بأنه تم إسناد مهمة الإشراف على ملف تعاقدات الهلال للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل، وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقا".


وكان الجابر قد نجح في التعاقد مع البرتغالي خورجي جيسوس لتدريب الزعيم خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة نادي الهلال الموسم الماضي مقابل سبعة ملايين يورو قبل أن يرحل ويخرج الفريق خالي الوفاض دون تحقيق أي بطولات لكنه نجح في الوصول للدور الثاني من أبطال آسيا

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