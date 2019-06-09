دربي العاصمة : التشكيلة المنتظرة للنادي الإفريقي و الترجي الرياضي التونسي

يواجه النادي الإفريقياليوم الأحد 09 جوان 2019 بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال الترجي الرياضي التونسي في مباراة متأخّرة لحساب الجولة العاشرة إياب من بطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أرضية ملعب رادس الأولمبي.

و في ما يلي التشكيلة المنتظرة للفريقين خلال مواجهة الغد :

النادي الإفريقي :

عاطف الدخيلي – يوسف العيّاشي – علي العابدي – بلال العيفة – حمزة العقربي – أحمد خليل – وسام بن يحي – غازي العيّادي – ياسين الشمّاخي – بلال الخفيفي و وجدي الساحلي.

الترجي الرّياضي :

رامي الجريدي – أيمن محمود – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي – حسين الربيع – محمد علي بن رمضان – محمّد أمين المسكيني – آدم الرجايبي – طيب المزياني – سعد بقير و طه ياسين الخنيسي.

ويشهد الرصيد البشري للترجي الرياضي التونسي خلال مواجهة النادي الإفريقي في إطار الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غياب 11 لاعبا لأسباب مختلفة .

وسيفتقد الترجي في هذه المقابلة لكل من بن شريفية وبن محمد والشعلالي والبدري والخنيسي بسبب التحاقهم بالمنتخب الوطني إضافة للجزائري يوسف البلايلي الذي إنضم لمنتخب بلاده.