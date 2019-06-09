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ريال مدريد يجهز لمفاجأة قوية

الأحد 09/يونيو/2019 - 12:43 ص
ريال مدريد يجهز لمفاجأة قوية
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منى العوضي
 
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أغلق نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز رسمياً، ملف التعاقد مع 3 صفقات جديدة وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أنفق مبلغ 255 مليون يورو في التوقيع مع 4 لاعبين وهذا المبلغ سيرتفع في الأيام المقبلة.


وذكرت المجلة الفرنسية أن بيريز قد دفع 45 مليون يورو لضم نجم سانتوس رودريجو جوس في يونيو 2018، وفي مارس الماضي دفع 50 مليون يورو مقابل التوقيع مع البرازيلي إيدير ميليات مدافع بورتو.


وأشارت المجلة إلى أن بيريز قد دفع 60 مليون يورو قبل عدة أيام من أجل ضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني بالإضافة للتوقيع مع هازارد من تشيلسي في صفقة تخطت مبلغ الـ100 مليون يورو.

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