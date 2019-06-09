أبرز أخبار التوك شو السبت 8-6-2019
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:20 ص
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كساب أحمد - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تعليق ناري لـ"أديب" على هجوم العريش: "مفيش حد هياخد سيناء"
انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة التشكيك في الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بعد الهجوم الإرهابي على كمين العريش فجر أول أيام عيد الفطر، قائلا: "البلد الوحيدة اللي لما بيحصل فيها مصيبة.. بيتخانقوا".
الباز يكشف مفاجأة عن التسريب الصوتي المنسوب للشهيد عمر القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن التسريب الصوتي الذي تم تداوله ونُسب للشهيد عمر القاضي أحد شهداء كمين العريش، لا علاقة له بعملية "البطل 14".
الزنط: هيومان رايتس ممولة من قطر.. وتقريرها عن مصر لا يمت للواقع بصلة
وأضاف "الزنط"، أن هذا التقرير مغلوط ومستمد من بعض منظمات حقوق الإسنان التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر في 134 صفحة لا يمت للواقع بصلة".
خبير عسكري: هشام عشماوي سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية
وتابع الخبير العسكري، أن "عشماوي" سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية، وسيتم محاكمته محاكمة قانونية عادلة، وهذا الأمر يرد على الكثير من المنظمات التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.
فخري الفقي: معدل البطالة انخفض إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان
وأضاف "الفقي"، أن معدل البطالة انخفض خلال هذه الفترة إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان بينما معدلات النمو وصلت إلى 5.6% فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ2% فى عهد الإخوان.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تعليق ناري لـ"أديب" على هجوم العريش: "مفيش حد هياخد سيناء"
انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة التشكيك في الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بعد الهجوم الإرهابي على كمين العريش فجر أول أيام عيد الفطر، قائلا: "البلد الوحيدة اللي لما بيحصل فيها مصيبة.. بيتخانقوا".
الباز يكشف مفاجأة عن التسريب الصوتي المنسوب للشهيد عمر القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن التسريب الصوتي الذي تم تداوله ونُسب للشهيد عمر القاضي أحد شهداء كمين العريش، لا علاقة له بعملية "البطل 14".
الزنط: هيومان رايتس ممولة من قطر.. وتقريرها عن مصر لا يمت للواقع بصلة
وأضاف "الزنط"، أن هذا التقرير مغلوط ومستمد من بعض منظمات حقوق الإسنان التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر في 134 صفحة لا يمت للواقع بصلة".
خبير عسكري: هشام عشماوي سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية
وتابع الخبير العسكري، أن "عشماوي" سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية، وسيتم محاكمته محاكمة قانونية عادلة، وهذا الأمر يرد على الكثير من المنظمات التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.
فخري الفقي: معدل البطالة انخفض إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان
وأضاف "الفقي"، أن معدل البطالة انخفض خلال هذه الفترة إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان بينما معدلات النمو وصلت إلى 5.6% فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ2% فى عهد الإخوان.
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