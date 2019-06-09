ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبرز أخبار التوك شو السبت 8-6-2019

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:20 ص
أبرز أخبار التوك شو السبت 8-6-2019
أبرز أخبار التوك شو السبت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كساب أحمد - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

تعليق ناري لـ"أديب" على هجوم العريش: "مفيش حد هياخد سيناء"
انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة التشكيك في الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بعد الهجوم الإرهابي على كمين العريش فجر أول أيام عيد الفطر، قائلا: "البلد الوحيدة اللي لما بيحصل فيها مصيبة.. بيتخانقوا".

الباز يكشف مفاجأة عن التسريب الصوتي المنسوب للشهيد عمر القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن التسريب الصوتي الذي تم تداوله ونُسب للشهيد عمر القاضي أحد شهداء كمين العريش، لا علاقة له بعملية "البطل 14".

الزنط: هيومان رايتس ممولة من قطر.. وتقريرها عن مصر لا يمت للواقع بصلة
وأضاف "الزنط"، أن هذا التقرير مغلوط ومستمد من بعض منظمات حقوق الإسنان التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: "تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر في 134 صفحة لا يمت للواقع بصلة".

خبير عسكري: هشام عشماوي سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية
وتابع الخبير العسكري، أن "عشماوي" سيفك شفرة الكثير من الأعمال الإرهابية، وسيتم محاكمته محاكمة قانونية عادلة، وهذا الأمر يرد على الكثير من المنظمات التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.

فخري الفقي: معدل البطالة انخفض إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان
وأضاف "الفقي"، أن معدل البطالة انخفض خلال هذه الفترة إلى 8.5% مقارنة بـ13% وقت حكم الإخوان بينما معدلات النمو وصلت إلى 5.6% فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ2% فى عهد الإخوان.

Advertisements
المزيد عن: عمر القاضي شهداء كمين العريش اول عيد الشهيد عمر القاضي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
0
x
18:00
0
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
2
x
15:00
1
ويلز
روسيا البيضاء
0
x
20:45
0
ألمانيا
بلجيكا
0
x
20:45
-0
كازاخستان
اليونان
0
x
20:45
0
إيطاليا
تركيا
0
x
20:45
0
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
1
x
17:30
2
الإكوادور
كوريا الجنوبية
0
x
20:30
0
السنغال