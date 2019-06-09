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شريف مدكور: "بدأت الكيماوي.. وكنت حاسس أني هيجيلي سرطان"

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:18 ص
شريف مدكور: بدأت الكيماوي.. وكنت حاسس أني هيجيلي سرطان
الإعلامي شريف مدكور
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي شريف مدكور، إنه بدء تلقي علاج جلسات الكيماوي بعد تعافيه من العملية الجراحية، وحصل على جلسة واحدة، وسيحصل على جلسة كل 3 أسابيع.

وأشار "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن والده هو من أخبره بإصابته بمرض السرطان، معقبا: "دايما كان عندي إحساس أني هيجيلي كانسر"، كاشفًا أنه عندما كان يقص شعره في إحدى حلقاته تضامنًا مع مرضى السرطان، شعر أنه سيصيبه هذا المرض.

وأضاف أنه مقتنع أن اصابته بالمرض نتيجة حب الله له، لافتا إلى أنه رفض فكرة تلقي العلاج خارج مصر.
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