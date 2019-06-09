عمرو أديب يقترح فكرة جديدة للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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اقترح الإعلامي عمرو أديب، تكريم المجندين والضباط الذين عبروا القناة وشاركوا في حرب أكتوبر 1973 على خط بارليف في ذكرى حرب أكتوبر القادمة.



وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك شباب في مصر لا يعرفون ماذا حدث في حرب أكتوبر 1973، مشيدًا بتكريم المحاربين القدامى في الذكرى الـ 75 لإنزال قوات الحلفاء على شواطىء نورماندي الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.



وأوضح أنه لولا المحاربين القدامي لكانت سيناء مثل الجولان، ونبحث عنها الآن، متمنيا أن نحتفل بذكرى أكتوبر القادمة على خط بارليف، ويكون معنا كل الأشقاء العرب الذين اشتركوا في الحرب.

