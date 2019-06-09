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محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد فايز.. ويؤكد: تقدير الدولة لتضحيات أبنائها

الأحد 09/يونيو/2019 - 01:59 ص
محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد فايز.. ويؤكد: تقدير الدولة لتضحيات أبنائها
جانب من تقديم واجب العزاء
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أبورية حسين
 
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أكد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج، أن الدولة تقدر تماما تضحيات أبناءها وتقف دائمًا بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالي.

جاء ذلك خلال تأدية محافظ سوهاج واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "محمد فايز فراج فايز" من أبناء سوهاج، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين "البطل" بشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بمسقط رأسه بمركز المنشاة.

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الشهيد ولأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين.

رافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمقدم محمد سامي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
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